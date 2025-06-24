Россия убила трех человек на Сумщине, из-под завалов вытащили тело ребенка: фото и видео последствий атаки (обновлено)

Россия продолжает убивать украинских детей

Россияне ударили по Сумской области, убив троих человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российских войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыровотской общины Сумского района — появились фото и видео последствий российского террора.

Обновлено 7:50 В прокуратуре Сумской области рассказали, что погибшему мальчику было 5 лет. Также погибли 52-летний мужчина и 84-летняя женщина. Среди шести пострадавших трое несовершеннолетних — ранения получили две 17-летние девочки и 12-летний мальчик. Разрушены семь жилых домов, повреждены 22 дома и шесть автотранспортных средств.

Как сообщила полиция области, тело ребенка было деблокировано из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей.

Россияне разрушили дома

На месте работает полиция

Российская армия превратила жилье людей в руины

"Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате атаки повреждены около 30 жилых домов и четыре авто. Возник масштабный пожар", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что спасателям удалось спасти из-под завалов трех человек. В результате российского удара есть масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек. Все пожары были ликвидированы спасателями.

Спасатели оперативно потушили пожары

Как сообщал "Телеграф", в Харькове ночью на 24 июня прогремели взрывы. Город атаковали российские ударные беспилотники, в результате атаки были повреждены жилые дома, больница и гражданское предприятие, возник пожар, есть пострадавший. В общей сложности в городе насчитали не менее шести взрывов.