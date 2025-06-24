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Россия убила трех человек на Сумщине, из-под завалов вытащили тело ребенка: фото и видео последствий атаки (обновлено)

Автор
Елена Руденко
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Последствия удара по жилым домам
Последствия удара по жилым домам. Фото ГСЧС Украины

Россия продолжает убивать украинских детей

Россияне ударили по Сумской области, убив троих человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российских войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыровотской общины Сумского района — появились фото и видео последствий российского террора.

Обновлено 7:50 В прокуратуре Сумской области рассказали, что погибшему мальчику было 5 лет. Также погибли 52-летний мужчина и 84-летняя женщина. Среди шести пострадавших трое несовершеннолетних — ранения получили две 17-летние девочки и 12-летний мальчик. Разрушены семь жилых домов, повреждены 22 дома и шесть автотранспортных средств.

Как сообщила полиция области, тело ребенка было деблокировано из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей.

Атака на Сумщину 24.06.2025
Россияне разрушили дома
Полиция на месте удара РФ по Сумщине
На месте работает полиция
Последствия удара РФ по Сумской области 24 июня 2025 года
Российская армия превратила жилье людей в руины

"Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате атаки повреждены около 30 жилых домов и четыре авто. Возник масштабный пожар", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что спасателям удалось спасти из-под завалов трех человек. В результате российского удара есть масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек. Все пожары были ликвидированы спасателями.

Спасатели тушили пожары и разбирали завалы в Сумской области, которую атаковала РФ
Спасатели оперативно потушили пожары

Как сообщал "Телеграф", в Харькове ночью на 24 июня прогремели взрывы. Город атаковали российские ударные беспилотники, в результате атаки были повреждены жилые дома, больница и гражданское предприятие, возник пожар, есть пострадавший. В общей сложности в городе насчитали не менее шести взрывов.

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#Сумская область #Ребенок #Жертвы #Атака #Беспилотники