Обрушился подъезд, людей ищут под завалами. Как выглядит разрушенная россиянами пятиэтажка в Киеве (фото) - обновлено
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Россияне атакуют женщин и детей
Пятиэтажка в Шевченковском районе Киева частично разрушена из-за российской атаки в ночь на понедельник, 23 июня. Рухнул целый подъезд, есть погибшие и пострадавшие.
Обновлено 12:31 Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Обновлено 8:30 Виталий Кличко сообщил, что известно уже о шести погибших. Поиски продолжаются.
По данным спасателей, под завалами есть еще люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 7:28 количество погибших в доме в Шевченковском районе достигло пяти человек. Спасатели сообщали о 13 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.
У поврежденного россиянами дома побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото последствий обстрелов. Спасатели ищут людей с собаками.
По последним данным, пострадали 13 жителей дома, работники ГСЧС спасли 10 раненых. Среди эвакуированных из пятиэтажки двое детей и беременная женщина. Во дворе пятиэтажки сгорело несколько автомобилей.
Кроме Шевченковского района, последствия российской атаки зафиксированы также в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы и выходы работают в штатном режиме, график работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 июня россияне ударили также по Киевской области. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина — один человек погиб, еще восемь получили травмы. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.