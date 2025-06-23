Обрушился подъезд, людей ищут под завалами. Как выглядит разрушенная россиянами пятиэтажка в Киеве (фото) - обновлено

Россияне атакуют женщин и детей

Пятиэтажка в Шевченковском районе Киева частично разрушена из-за российской атаки в ночь на понедельник, 23 июня. Рухнул целый подъезд, есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено 12:31 Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Обновлено 8:30 Виталий Кличко сообщил, что известно уже о шести погибших. Поиски продолжаются.

По данным спасателей, под завалами есть еще люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 7:28 количество погибших в доме в Шевченковском районе достигло пяти человек. Спасатели сообщали о 13 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

У поврежденного россиянами дома побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото последствий обстрелов. Спасатели ищут людей с собаками.

Людей ищут кинологи

Продолжается разбор завалов

Обрушился целый подъезд

Людям помогают выбраться из поврежденных квартир

Работа спасателей

Россияне бьют по мирным жителям

По последним данным, пострадали 13 жителей дома, работники ГСЧС спасли 10 раненых. Среди эвакуированных из пятиэтажки двое детей и беременная женщина. Во дворе пятиэтажки сгорело несколько автомобилей.

Спасенная ГСЧС беременная женщина

В другом доме вылетели окна

Сгорели автомобили

За мгновение Россия разрушила жизнь людей

С людьми работают психологи и медики

Жители пострадавшего дома

Людям тяжело сдержать слезы

Разрушенный Россией дом

Выгоревшие машины

Несколько автомобилей уничтожено

Кроме Шевченковского района, последствия российской атаки зафиксированы также в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы и выходы работают в штатном режиме, график работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 июня россияне ударили также по Киевской области. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина — один человек погиб, еще восемь получили травмы. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.