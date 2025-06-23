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Обрушился подъезд, людей ищут под завалами. Как выглядит разрушенная россиянами пятиэтажка в Киеве (фото) - обновлено

Автор
Елена Руденко ,
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Разрушенный россиянами жилой дом Новость обновлена 23 июня 2025, 12:44
Разрушенный россиянами жилой дом. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне атакуют женщин и детей

Пятиэтажка в Шевченковском районе Киева частично разрушена из-за российской атаки в ночь на понедельник, 23 июня. Рухнул целый подъезд, есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено 12:31 Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Обновлено 8:30 Виталий Кличко сообщил, что известно уже о шести погибших. Поиски продолжаются.

По данным спасателей, под завалами есть еще люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 7:28 количество погибших в доме в Шевченковском районе достигло пяти человек. Спасатели сообщали о 13 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

У поврежденного россиянами дома побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото последствий обстрелов. Спасатели ищут людей с собаками.

Поиск людей под завалами разрушенного РФ дома в Киеве
Людей ищут кинологи
Поиск людей под завалами разрушенной Россией пятиэтажки в Киеве
Продолжается разбор завалов
Спасатели работают в разрушенном РФ доме в Киеве
Обрушился целый подъезд
Последствия атаки России на Киев 23.06.2025
Людям помогают выбраться из поврежденных квартир
Россияне ударили по жилому дому в Киеве 23 июня 2025 года
Работа спасателей
Россия атаковала жилой квартал Киева 23 июня
Россияне бьют по мирным жителям

По последним данным, пострадали 13 жителей дома, работники ГСЧС спасли 10 раненых. Среди эвакуированных из пятиэтажки двое детей и беременная женщина. Во дворе пятиэтажки сгорело несколько автомобилей.

Среди спасенных ГСЧС – беременная
Спасенная ГСЧС беременная женщина
Последствия российского удара по Киеву
В другом доме вылетели окна
РФ ударила по Шевченковскому району
Сгорели автомобили
Шевченковский район, последствия обстрелов 23.06.2025
За мгновение Россия разрушила жизнь людей
Жители атакованого Россией дома
С людьми работают психологи и медики
Жители дома в Киеве, атакованного РФ
Жители пострадавшего дома
Россия ударила по жилому дому в Киеве
Людям тяжело сдержать слезы
Дом, разрушенный Россией в Киеве
Разрушенный Россией дом
Автомобили вспыхнули во время атаки на Киев
Выгоревшие машины
Уничтоженные российским ударом машины
Несколько автомобилей уничтожено

Кроме Шевченковского района, последствия российской атаки зафиксированы также в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы и выходы работают в штатном режиме, график работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 июня россияне ударили также по Киевской области. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина — один человек погиб, еще восемь получили травмы. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

Теги:
#Обстрел #Фото #Последствия #Киевы #Ян Доброносов