Есть разрушение жилого дома, погибли люди. Последствия ночной атаки России на Киев (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Продолжается ликвидация последствий атаки
Россияне обстреляли Киев баллистами и беспилотниками в ночь на понедельник, 23 июня. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы, наибольшие – в Соломенском и Шевченковском. Погибли люди.
Обновлено. В ГСЧС информируют, что количество погибших возросло до четырех человек. Разбор завалов продолжается, по данным спасателей, под руинами еще есть люди.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6:40 в результате комбинированного российского обстрела погибли три человека, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники. Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, информация уточняется.
Шевченковский район
Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки. Частично обрушилась крыша. Жителей эвакуируют из дома с помощью автолестницы. Также во дворе загорелись авто.
Соломенский район
Там российский обстрел привел к возгоранию крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров. Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий.
Повреждена станция метро "Святошин"
В ходе российских обстрелов повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", сообщили в КГГА. Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.
Последствия ночной атаки РФ на Киев
- Голосеевский район — повреждены два автомобиля и бизнес-центр
- Деснянский район — образовалась воронка во дворе жилого дома
- Дарницкий район — поврежден двухэтажный жилой дом
- Соломенский район есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникло несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон
- Святошинский район – есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке
- Подольский район — в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое здание
- Шевченковский район – возник пожар в многоэтажном жилом доме и еще на одной локации
Как сообщал "Телеграф", атака на Киев в ночь на 17 июня стала одной из самых кровавых за всю войну. Она унесла жизни 28 человек.