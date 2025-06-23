Укр

Есть разрушение жилого дома, погибли люди. Последствия ночной атаки России на Киев (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россияне ударили по жилым кварталам Новость обновлена 23 июня 2025, 06:55
Россияне ударили по жилым кварталам. Фото ГСЧС

Продолжается ликвидация последствий атаки

Россияне обстреляли Киев баллистами и беспилотниками в ночь на понедельник, 23 июня. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы, наибольшие – в Соломенском и Шевченковском. Погибли люди.

Обновлено. В ГСЧС информируют, что количество погибших возросло до четырех человек. Разбор завалов продолжается, по данным спасателей, под руинами еще есть люди.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6:40 в результате комбинированного российского обстрела погибли три человека, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники. Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, информация уточняется.

Шевченковский район

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки. Частично обрушилась крыша. Жителей эвакуируют из дома с помощью автолестницы. Также во дворе загорелись авто.

Соломенский район

Там российский обстрел привел к возгоранию крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров. Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий.

Россияне атаковали Киев 23.06.2025
Эвакуация беременной женщины из дома в Шевченковском районе
Последствия российского обстрела Киева 23 июня 2025
Пострадавший дом
Эвакуация жителей из дома, пострадавшего от российского обтрила
Спасатели помогают жителям выбраться
Шевченковский район, последствия атаки РФ 23 июня
Людей спасает ГСЧС

Повреждена станция метро "Святошин"

В ходе российских обстрелов повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", сообщили в КГГА. Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Последствия ночной атаки РФ на Киев

  • Голосеевский район — повреждены два автомобиля и бизнес-центр
  • Деснянский район — образовалась воронка во дворе жилого дома
  • Дарницкий район — поврежден двухэтажный жилой дом
  • Соломенский район есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникло несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон
  • Святошинский район – есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке
  • Подольский район — в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое здание
  • Шевченковский район – возник пожар в многоэтажном жилом доме и еще на одной локации

Как сообщал "Телеграф", атака на Киев в ночь на 17 июня стала одной из самых кровавых за всю войну. Она унесла жизни 28 человек.

Теги:
#Киев #Взрывы #Последствия