Есть разрушение жилого дома, погибли люди. Последствия ночной атаки России на Киев (фото и видео)

Продолжается ликвидация последствий атаки

Россияне обстреляли Киев баллистами и беспилотниками в ночь на понедельник, 23 июня. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы, наибольшие – в Соломенском и Шевченковском. Погибли люди.

Обновлено. В ГСЧС информируют, что количество погибших возросло до четырех человек. Разбор завалов продолжается, по данным спасателей, под руинами еще есть люди.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6:40 в результате комбинированного российского обстрела погибли три человека, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники. Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, информация уточняется.

Шевченковский район

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки. Частично обрушилась крыша. Жителей эвакуируют из дома с помощью автолестницы. Также во дворе загорелись авто.

Соломенский район

Там российский обстрел привел к возгоранию крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров. Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий.

Эвакуация беременной женщины из дома в Шевченковском районе

Пострадавший дом

Спасатели помогают жителям выбраться

Людей спасает ГСЧС

Повреждена станция метро "Святошин"

В ходе российских обстрелов повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", сообщили в КГГА. Один из ее выходов — к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста временно закрыт. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Последствия ночной атаки РФ на Киев

Голосеевский район — повреждены два автомобиля и бизнес-центр

— повреждены два автомобиля и бизнес-центр Деснянский район — образовалась воронка во дворе жилого дома

— образовалась воронка во дворе жилого дома Дарницкий район — поврежден двухэтажный жилой дом

— поврежден двухэтажный жилой дом Соломенский район есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникло несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон

есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникло несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон Святошинский район – есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке

– есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке Подольский район — в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое здание

— в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое здание Шевченковский район – возник пожар в многоэтажном жилом доме и еще на одной локации

Как сообщал "Телеграф", атака на Киев в ночь на 17 июня стала одной из самых кровавых за всю войну. Она унесла жизни 28 человек.