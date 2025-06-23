Є руйнування житлового будинку, загинули люди. Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото та відео)

Триває ліквідація наслідків атаки

Росіяни обстріляли Київ балістикою та безпілотниками в ніч на понеділок, 23 червня. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах столиці, найбільші — у Солом'янському та Шевченківському. Загинули люди.

Оновлено. У ДСНС інформують, що кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Розбір завалів триває, за даними рятувальників, під руїнами ще є люди.

У ДСНС повідомили, що станом на 6:40 внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули троє людей, ще 13 постраждали. 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, інформація уточнюється.

Шевченківській район

Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки. Частково обвалився дах. Мешканців евакуюють з будинку з допомогою автодрабини. Вже врятували семеро людей, серед яких вагітна жінка. Також у дворі загорілося авто.

Солом'янський район

Там російський обстріл призвів до загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою адресою виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 квадратних метрів. Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель.

Евакуація вагітної жінки з будинку у Шевченківському районі

Постраждалий будинок

Рятувальники допомагають жителям вибратися

Людей рятує ДСНС

Пошкоджено станцію метро "Святошин"

В ході російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин", повідомили у КМДА. Один з її виходів — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту тимчасово зачинено. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Наслідки нічної атаки РФ на Київ

Голосіївський район — пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр

— пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр Деснянський район — утворилася вирва у дворі житлового будинку

— утворилася вирва у дворі житлового будинку Дарницький район — пошкоджено двоповерховий житловий будинок

— пошкоджено двоповерховий житловий будинок Солом'янський район — є наслідки падіння уламків на п'яти локаціях. Пошкоджено навчальний заклад та бізнес-центр, виникло кілька пожеж у приватному секторі, багато домівок залишилися без вікон

— є наслідки падіння уламків на п'яти локаціях. Пошкоджено навчальний заклад та бізнес-центр, виникло кілька пожеж у приватному секторі, багато домівок залишилися без вікон Святошинський район — є наслідки у чотирьох локаціях, в тому числі біля станції метро. Уламки впали на стадіоні, поруч із житловим та нежитловим будинками. Спалахнула пожежа на зупинці

— є наслідки у чотирьох локаціях, в тому числі біля станції метро. Уламки впали на стадіоні, поруч із житловим та нежитловим будинками. Спалахнула пожежа на зупинці Подільський район — внаслідок падіння уламків спалахнули автомобіль та нежитлова будівля

— внаслідок падіння уламків спалахнули автомобіль та нежитлова будівля Шевченківський район — виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку та ще на одній локації

Як повідомляв "Телеграф", атака на Київ в ніч на 17 червня стала однією з найкривавіших за всю війну. Вона забрала життя 28 людей.