На вікнах без скла вже квіти: який вигляд має будинок у Києві через добу після атаки Росії (ексклюзивні фото)

Руйнування масштабні

Атака у Києві 17 червня забрала життя 28 людей. Найбільше постраждав Соломʼянський район столиці — там багато руйнувань, постраждалих та загиблих. Розбір завалів триває і сьогодні, 18 червня.

Про це "Телеграфу" повідомила колишня журналістка видання Олена Мазун. Жінка прибула на одну з адрес у Соломʼянському районі та долучилась до розбору завалів, де значні руйнування житлових будинків.

На кадрах, які отримав "Телеграф" помітно, що на вулиці люди зносять зруйновані частини меблів, вікон. Навколо будинку понівечені автівки. Вікна вже встигли забити деревʼяними фанерами.

Зносять зруйноване майно

Волонтери працюють на місці

Залишки меблів та іншого побуту лежить серед вулиці

Вікна забили фанерами

До слова, атака на Київ 17 червня стала однією з найкривавіших. Більше постраждалих було лише один раз.

Олена додала, що на місцях працюють не лише волонтери "Добробату". За її словами, школярі також прийшли допомогти розбирати завали.

Школяр допомагає розбирати завали

Кияни, які пережили страшну ніч 17 червня незламні. На своїх балконах, які дивом вціліли від російського брухту, вони лишили вазони з квітами. Це ще один доказ того, що попри біль і втрату українці вірять і живуть майбутнім.

Кияни лишили квіти на балконі

Уламок пошкодив балкон

Одна з багатьох квартир зазнала масштабних руйнувань. Російська зброя ймовірніше влучила у ванну кімнату чи кухню. Помешкання, яке вціліло закрили плівкою, аби не дув вітер та не залило дощами.

Зруйнована частина житло

Цей будинок постраждав від пожеж. На кадрах помітно, що вигоріла навіть цегла.

Понівечений будинок на бульварі Вацвала Гавела

Вигорів підʼзд у Соломʼянському районі

Додамо, що під час ракетної атаки у Києві найбільше постраждав Соломʼянський район:

влучання ворожого БпЛА в гуртожиток (4-5 поверхи), без пожежі;

влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок. Триває рятувальна операція та розбір завалів;

пошкодження 5-поверхового житлового будинку з руйнуванням даху та перекриття;

пошкодження ліцею-інтернату;

пошкодження СТО;

падіння ворожих повітряних цілей та уламків збитих цілей в зоні нежитлової забудови на кількох локаціях.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської атаки на Київ 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Понівечено вагони з зерном.