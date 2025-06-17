Рус

Нема цілого під'їзду, багато загиблих. Як виглядає зруйнована Росією багатоповерхівка у Києві (фото)

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
762
Росіяни зруйнували багатоповерхівку Новина оновлена 17 червня 2025, 07:22
Росіяни зруйнували багатоповерхівку. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Під завалами можуть бути люди

Київ оговтується після удару ракетами та дронами в ніч на 17 червня. В Соломʼянському районі є руйнування двох житлових будинків, відомо про 40 постраждалих, кількість загиблих вже сягнула 14 людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото наслідків російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що попередньо в Києві вже 14 загиблих, інформація буде уточнюватись.

Рятувальники шукають людей під завалами. Одного чоловіка вдалося витягти живим.

Рятувальники витягли чоловіка з-під завалів у Києві
З-під завалів витягли чоловіка
Рятувальна операція у зруйнованому РФ будинку у Києві
Рятувальна операція

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.

Наслідки російської атаки на Київ 17.06.2025
Дитячий майданчик зруйновано
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Києві 17 червня 2025
На місці працюють рятувальники
Російський удар 17 червня зруйнував житлову багатоповерхівку у Києві
Люди ховалися в очікуванні повторних ударів
Наслідки російської атаки на Київ 17.06.2025
Зруйновані квартири
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Києві 17 червня 2025
Наслідки російської атаки на Київ 17.06.2025
Пошкоджено автівки

"Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці", — написав Кличко у Telegram.

Наслідки російської атаки на Київ 17.06.2025
Російський удар 17 червня зруйнував житлову багатоповерхівку у Києві
Рятувальники оперативно прибули на місце удару
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Києві 17 червня 2025
Наслідки російської атаки на Київ 17.06.2025
Двір засипано уламками
Російський удар 17 червня зруйнував житлову багатоповерхівку у Києві
Під завалами з собаками шукають людей
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Києві 17 червня 2025

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що внаслідок ворожого обстрілу у Соломʼянському районі виникла пожежа у багатоповерхівці.

"Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 — госпіталізовані. Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють", — написав він у Telegram.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.

Як повідомляв "Телеграф", 17 червня росіяни також атакували Одесу, під удар потрапили житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі тощо. Є постраждалі. Також ворог атакував Запоріжжя, пошкодивши багатоповерхівку та гуртожиток.

Теги:
#Київ #Фото #Атака #Руйнування #Ян Доброносов