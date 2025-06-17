Нема цілого під'їзду, багато загиблих. Як виглядає зруйнована Росією багатоповерхівка у Києві (фото)

Під завалами можуть бути люди

Київ оговтується після удару ракетами та дронами в ніч на 17 червня. В Соломʼянському районі є руйнування двох житлових будинків, відомо про 40 постраждалих, кількість загиблих вже сягнула 14 людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото наслідків російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що попередньо в Києві вже 14 загиблих, інформація буде уточнюватись.

Рятувальники шукають людей під завалами. Одного чоловіка вдалося витягти живим.

З-під завалів витягли чоловіка

Рятувальна операція

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.

Дитячий майданчик зруйновано

На місці працюють рятувальники

Люди ховалися в очікуванні повторних ударів

Зруйновані квартири

Пошкоджено автівки

"Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці", — написав Кличко у Telegram.

Рятувальники оперативно прибули на місце удару

Двір засипано уламками

Під завалами з собаками шукають людей

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що внаслідок ворожого обстрілу у Соломʼянському районі виникла пожежа у багатоповерхівці.

"Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 — госпіталізовані. Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють", — написав він у Telegram.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.

Як повідомляв "Телеграф", 17 червня росіяни також атакували Одесу, під удар потрапили житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі тощо. Є постраждалі. Також ворог атакував Запоріжжя, пошкодивши багатоповерхівку та гуртожиток.