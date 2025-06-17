Нет целого подъезда, много погибших. Как выглядит разрушенная Россией многоэтажка в Киеве (фото)

Под завалами могут быть люди

Киев приходит в себя после удара ракетами и дронами в ночь на 17 июня. В Соломенском районе есть разрушения двух жилых домов, известно о 40 пострадавших, число погибших уже достигло 14 человек.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий российского удара по 9-этажке в Соломенском районе. Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что предварительно в Киеве уже 14 погибших, информация будет уточняться.

Спасатели ищут людей под завалами. Одного мужчину удалось достать живым.

Из-под завалов вытащили мужчину

Спасательная операция

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.

Детская площадка разрушена

На месте работают спасатели

Люди прятались в ожидании повторных ударов

Разрушенные квартиры

Повреждены автомобили

"Один мужчина, гражданин США, умер во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы", — написал Кличко в Telegram.

Спасатели оперативно прибыли на место удара

Двор засыпан обломками

Под завалами с собаками ищут людей

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском районе возник пожар в многоэтажке.

"Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 — госпитализированы. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают", — написал он в Telegram.

На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

Как сообщал "Телеграф", 17 июня россияне также атаковали Одессу, под удар попали жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи. Есть пострадавшие. Также враг атаковал Запорожье, повредив многоэтажку и общежитие.