Нет целого подъезда, много погибших. Как выглядит разрушенная Россией многоэтажка в Киеве (фото)
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Под завалами могут быть люди
Киев приходит в себя после удара ракетами и дронами в ночь на 17 июня. В Соломенском районе есть разрушения двух жилых домов, известно о 40 пострадавших, число погибших уже достигло 14 человек.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий российского удара по 9-этажке в Соломенском районе. Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что предварительно в Киеве уже 14 погибших, информация будет уточняться.
Спасатели ищут людей под завалами. Одного мужчину удалось достать живым.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.
"Один мужчина, гражданин США, умер во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы", — написал Кличко в Telegram.
Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском районе возник пожар в многоэтажке.
"Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 — госпитализированы. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают", — написал он в Telegram.
На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.
Как сообщал "Телеграф", 17 июня россияне также атаковали Одессу, под удар попали жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи. Есть пострадавшие. Также враг атаковал Запорожье, повредив многоэтажку и общежитие.