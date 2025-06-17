Укр

Нет целого подъезда, много погибших. Как выглядит разрушенная Россией многоэтажка в Киеве (фото)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
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Россияне разрушили многоэтажку Новость обновлена 17 июня 2025, 07:22
Россияне разрушили многоэтажку. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Под завалами могут быть люди

Киев приходит в себя после удара ракетами и дронами в ночь на 17 июня. В Соломенском районе есть разрушения двух жилых домов, известно о 40 пострадавших, число погибших уже достигло 14 человек.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий российского удара по 9-этажке в Соломенском районе. Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что предварительно в Киеве уже 14 погибших, информация будет уточняться.

Спасатели ищут людей под завалами. Одного мужчину удалось достать живым.

Спасатели вытащили мужчину из-под завалов в Киеве
Из-под завалов вытащили мужчину
Спасательная операция в разрушенном РФ здании в Киеве
Спасательная операция

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.

Последствия российской атаки на Киев 17.06.2025
Детская площадка разрушена
Россияне ударили по многоэтажкам в Киеве 17 июня 2025
На месте работают спасатели
Российский удар 17 июня разрушил жилую многоэтажку в Киеве
Люди прятались в ожидании повторных ударов
Последствия российской атаки на Киев 17.06.2025
Разрушенные квартиры
Россияне ударили по многоэтажкам в Киеве 17 июня 2025
Последствия российской атаки на Киев 17.06.2025
Повреждены автомобили

"Один мужчина, гражданин США, умер во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы", — написал Кличко в Telegram.

Последствия российской атаки на Киев 17.06.2025
Российский удар 17 июня разрушил жилую многоэтажку в Киеве
Спасатели оперативно прибыли на место удара
Россияне ударили по многоэтажкам в Киеве 17 июня 2025
Последствия российской атаки на Киев 17.06.2025
Двор засыпан обломками
Российский удар 17 июня разрушил жилую многоэтажку в Киеве
Под завалами с собаками ищут людей
Россияне ударили по многоэтажкам в Киеве 17 июня 2025

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском районе возник пожар в многоэтажке.

"Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 — госпитализированы. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают", — написал он в Telegram.

На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

Как сообщал "Телеграф", 17 июня россияне также атаковали Одессу, под удар попали жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение, гаражи. Есть пострадавшие. Также враг атаковал Запорожье, повредив многоэтажку и общежитие.

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#Киев #Фото #Атака #Разрушения #Ян Доброносов