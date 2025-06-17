Хронология войны – день 1210: россияне запускают сотни дронов и подняли в воздух бомбардировщики

17 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

За окном вторник, 17 июня 2025 года. Россияне продолжают проводить штурмовые действия с прежней интенсивностью, а за сутки на всех направлениях в среднем фиксируется около 130 боевых столкновений. Наиболее приоритетным для захватчиков является Покровское направление, где обычно происходит около 40 российских штурмов за день.

Как проходит 1210-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

09:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 17 июня 2025

08:00 В Киеве в результате российской атаки погибли 14 человек, более полусотни получили ранения. 27 локаций в разных районах столицы были атакованы врагом. Есть попадания в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском районах. Под российским прицелом была исключительно гражданская инфраструктура — жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической, в том числе транспортной, инфраструктуры.

07:00 В Одессе под завалами зданий могут до сих пор находиться люди. По состоянию на 6:30 в больницы города было госпитализировано 13 пострадавших, сообщили в ОВА. Ликвидация последствий атаки российских оккупантов продолжается.

06:00 Украина пережила очередную массированную атаку россиян. Эта атака была особенно жестокой и неразборчивой: оккупанты в первую очередь били по гражданским объектам, особенно – по жилым домам. Основными мишенями врага стали Киев, который пережил беспрецедентную атаку, Одесса, Запорожье, Павлоград.

Что применили оккупанты:

крылатые ракеты Х-101 (пуски с Ту-95МС и Ту-160);

крылатые ракеты "Калибр" (пуски с кораблей в Черном море);

аэробаллистические ракеты "Кинжал" (пуски с МиГ-31К);

возможно, баллистические ракеты "Искандер" или КН-23;

большое количество ударных БПЛА.

Повреждено очень много жилых домов в Киеве, есть повреждения жилья в Одессе и Запорожье. Очень много пострадавших, особенно в столице.

03:00 В Киеве десятки пострадавших после атаки дронов и ракетного пуска В Украине объявлена ​​угроза ракетной атаки — оккупанты запускали "Калибры" и Х-101.

01:00 Киев находится под масштабной атакой беспилотников. Имеются разрушения и пострадавшие в нескольких районах столицы.

00:00 Над Украиной замечено около сотни российских беспилотников, а всего их по данным мониторов может быть около 500. Кроме того в воздух были подняты стратегические бомбардировщики, есть высокая вероятность ракетного удара ночью.

Маршрут БПЛА

С ситуацией в Украине 14 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1207: новый обмен и удары по предприятиям в России

О новостях и событиях 15 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1208: страшная ночь в Кременчуге и подготовка РФ новых ударов

О том, что происходило 16 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1209: завершающий этап возвращения тел погибших военных в Украину и воздушный террор России