Хронология войны – день 1210: россияне запускают сотни дронов и подняли в воздух бомбардировщики
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17 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте
За окном вторник, 17 июня 2025 года. Россияне продолжают проводить штурмовые действия с прежней интенсивностью, а за сутки на всех направлениях в среднем фиксируется около 130 боевых столкновений. Наиболее приоритетным для захватчиков является Покровское направление, где обычно происходит около 40 российских штурмов за день.
Как проходит 1210-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
09:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:
08:00 В Киеве в результате российской атаки погибли 14 человек, более полусотни получили ранения. 27 локаций в разных районах столицы были атакованы врагом. Есть попадания в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском районах. Под российским прицелом была исключительно гражданская инфраструктура — жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической, в том числе транспортной, инфраструктуры.
07:00 В Одессе под завалами зданий могут до сих пор находиться люди. По состоянию на 6:30 в больницы города было госпитализировано 13 пострадавших, сообщили в ОВА. Ликвидация последствий атаки российских оккупантов продолжается.
06:00 Украина пережила очередную массированную атаку россиян. Эта атака была особенно жестокой и неразборчивой: оккупанты в первую очередь били по гражданским объектам, особенно – по жилым домам. Основными мишенями врага стали Киев, который пережил беспрецедентную атаку, Одесса, Запорожье, Павлоград.
Что применили оккупанты:
- крылатые ракеты Х-101 (пуски с Ту-95МС и Ту-160);
- крылатые ракеты "Калибр" (пуски с кораблей в Черном море);
- аэробаллистические ракеты "Кинжал" (пуски с МиГ-31К);
- возможно, баллистические ракеты "Искандер" или КН-23;
- большое количество ударных БПЛА.
Повреждено очень много жилых домов в Киеве, есть повреждения жилья в Одессе и Запорожье. Очень много пострадавших, особенно в столице.
03:00 В Киеве десятки пострадавших после атаки дронов и ракетного пуска В Украине объявлена угроза ракетной атаки — оккупанты запускали "Калибры" и Х-101.
01:00 Киев находится под масштабной атакой беспилотников. Имеются разрушения и пострадавшие в нескольких районах столицы.
00:00 Над Украиной замечено около сотни российских беспилотников, а всего их по данным мониторов может быть около 500. Кроме того в воздух были подняты стратегические бомбардировщики, есть высокая вероятность ракетного удара ночью.
С ситуацией в Украине 14 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1207: новый обмен и удары по предприятиям в России
О новостях и событиях 15 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1208: страшная ночь в Кременчуге и подготовка РФ новых ударов
О том, что происходило 16 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1209: завершающий этап возвращения тел погибших военных в Украину и воздушный террор России