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Россия обстреляла Одессу. Много разрушений, людей ищут под завалами (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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Российская армия атакует мирных жителей Новость обновлена 17 июня 2025, 08:18
Российская армия атакует мирных жителей. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть попадание в инклюзивный центр

Одесса в ночь на вторник, 17 июня, попала под российский обстрел. Ранним утром россияне ударили по городу беспилотниками, госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.

"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне атаковали Одессу 17.06.2025
Враг атаковал жилые дома
Россия беспилотниками ударила по Одессе, много разрушений
Под ударом был исторический центр
Последствия российского удара по Одессе 17 июня 2025
Люди не могут сдержать слез

Перед этим он писал, что, несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.

Значительные разрушения в исторической части Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал последствия попадания в инклюзивный центр – гордость Одессы, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. К счастью, никто из людей не пострадал.

Россияне атаковали Одессу 17.06.2025
Здания разрушены
Последствия российского удара по Одессе 17 июня 2025
Российская армия бьет по мирным людям
Последствия российского удара по Одессе 17 июня 2025
Люди спасают самое дорогое
Россияне атаковали Одессу 17.06.2025
Повреждены авто
Жители Одессы после российского обстрела 17 июня 2025
Российская армия воюет с женщинами и стариками

Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары.

В ГСЧС также показали последствия российских обстрелов. Под завалами еще могут находиться люди, написали спасатели около 8:00.

Россия беспилотниками ударила по Одессе, много разрушений
Пожар потушили спасатели
Последствия российского удара по Одессе 17 июня 2025
Россияне атакуют детей
Россияне атаковали Одессу 17.06.2025
От российского террора страдают и четвероногие
Россия беспилотниками ударила по Одессе, много разрушений
Тушение пожара
Последствия российского удара по Одессе 17 июня 2025
Люди спасают домашних питомцев

Мужчина, который вынес своего кота из разрушенного дома, растрогал украинцев

Из одного из разрушенных домов спасатели спасли мужчину – единственное, что он взял – кота. Видео с места опубликовал Telegram-канал "Ху**вая Одесса". На кадрах несколько поврежденных домов, в одном из них виден пожар. Спасатели помогают людям.

Из одного из разрушенных домов помогли выбраться мужчине. Он даже не успел надеть футболку, забрав только самое дорогое — котика.

"Главное кота, главное кота", — с сочувствием в голосе говорит женщина, снявшая видео.

Как сообщал "Телеграф", ночью Россия также атаковала Киев ракетами и дронами. Под удар попали две многоэтажки. Известно уже о 14 погибших, еще более 50 людей пострадали. Цифры меняются, продолжаются поисково-спасательные работы. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал кадры с места, разбивающие сердце.

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#Одесса #Атака #Беспилотники