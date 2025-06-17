Россия обстреляла Одессу. Много разрушений, людей ищут под завалами (фото и видео)

Есть попадание в инклюзивный центр

Одесса в ночь на вторник, 17 июня, попала под российский обстрел. Ранним утром россияне ударили по городу беспилотниками, госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.

"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг атаковал жилые дома

Под ударом был исторический центр

Люди не могут сдержать слез

Перед этим он писал, что, несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.

Значительные разрушения в исторической части Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал последствия попадания в инклюзивный центр – гордость Одессы, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. К счастью, никто из людей не пострадал.

Здания разрушены

Российская армия бьет по мирным людям

Люди спасают самое дорогое

Повреждены авто

Российская армия воюет с женщинами и стариками

Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары.

В ГСЧС также показали последствия российских обстрелов. Под завалами еще могут находиться люди, написали спасатели около 8:00.

Пожар потушили спасатели

Россияне атакуют детей

От российского террора страдают и четвероногие

Тушение пожара

Люди спасают домашних питомцев

Мужчина, который вынес своего кота из разрушенного дома, растрогал украинцев

Из одного из разрушенных домов спасатели спасли мужчину – единственное, что он взял – кота. Видео с места опубликовал Telegram-канал "Ху**вая Одесса". На кадрах несколько поврежденных домов, в одном из них виден пожар. Спасатели помогают людям.

Из одного из разрушенных домов помогли выбраться мужчине. Он даже не успел надеть футболку, забрав только самое дорогое — котика.

"Главное кота, главное кота", — с сочувствием в голосе говорит женщина, снявшая видео.

Как сообщал "Телеграф", ночью Россия также атаковала Киев ракетами и дронами. Под удар попали две многоэтажки. Известно уже о 14 погибших, еще более 50 людей пострадали. Цифры меняются, продолжаются поисково-спасательные работы. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал кадры с места, разбивающие сердце.