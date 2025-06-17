Россия обстреляла Одессу. Много разрушений, людей ищут под завалами (фото и видео)
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Есть попадание в инклюзивный центр
Одесса в ночь на вторник, 17 июня, попала под российский обстрел. Ранним утром россияне ударили по городу беспилотниками, госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.
"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Продолжается ликвидация последствий российской атаки", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Перед этим он писал, что, несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.
Значительные разрушения в исторической части Одессы
Мэр Одессы Геннадий Труханов показал последствия попадания в инклюзивный центр – гордость Одессы, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. К счастью, никто из людей не пострадал.
Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары.
В ГСЧС также показали последствия российских обстрелов. Под завалами еще могут находиться люди, написали спасатели около 8:00.
Мужчина, который вынес своего кота из разрушенного дома, растрогал украинцев
Из одного из разрушенных домов спасатели спасли мужчину – единственное, что он взял – кота. Видео с места опубликовал Telegram-канал "Ху**вая Одесса". На кадрах несколько поврежденных домов, в одном из них виден пожар. Спасатели помогают людям.
Из одного из разрушенных домов помогли выбраться мужчине. Он даже не успел надеть футболку, забрав только самое дорогое — котика.
"Главное кота, главное кота", — с сочувствием в голосе говорит женщина, снявшая видео.
Как сообщал "Телеграф", ночью Россия также атаковала Киев ракетами и дронами. Под удар попали две многоэтажки. Известно уже о 14 погибших, еще более 50 людей пострадали. Цифры меняются, продолжаются поисково-спасательные работы. Наш фотокорреспондент Ян Доброносов показал кадры с места, разбивающие сердце.