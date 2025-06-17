Росія обстріляла Одесу. Багато руйнувань, людей шукають під завалами (фото та відео)

Є влучання в інклюзивний центр

Одеса в ніч на вівторок, 17 червня, потрапила під російський обстріл. Рано вранці росіяни вдарили по місту безпілотниками, госпіталізовано 13 постраждалих, під завалами шукають людей.

"Станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки", — повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог атакував житлові будинки

Під ударом був історичний центр

Люди не можуть стримати сліз

Перед цим він писав, що попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема є пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Значні руйнування в історичній частині Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов показав наслідки влучання в інклюзивний центр — гордість Одеси, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Будівлі зруйновано

Російська армія б'є по мирних людях

Люди рятують найцінніше

Пошкоджено авто

Російська армія воює з жінками та старенькими

Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі.

У ДСНС також показали наслідки російського обстрілу. Під завалами ще можуть перебувати люди, написали рятувальники близько 8:00.

Пожежу загасили рятувальники

Росіяни атакують дітей

Від російського терору страдають і чотирилапі

Гасіння пожежі

Люди рятують домашніх улюбленців

Чоловік, що виніс свого кота зі зруйнованого будинку розчулив українців

З одного зі зруйнованих будинків рятувальники врятували чоловіка — єдине, що він взяв — кіт. Відео з місця опублікував Telegram-канал "Ху**ва Одеса". На кадрах кілька пошкоджених будинків, в одному з них видно пожежу. Рятувальники допомагають людям.

З одного зі зруйнованих будинків допомогли вибратися чоловіку. Він навіть не встиг вдягнути футболки, забравши лише найдорожче — котика.

"Головне кота, головне кота", — зі співчуттям в голосі каже жінка, що зняла відео.

Як повідомляв "Телеграф", вночі Росія також атакувала Київ ракетами та дронами. Під удар потрапили дві багатоповерхівки. Відомо вже про 14 загиблих, ще понад 50 людей постраждали. Цифри міняються, тривають пошуково-рятувальні роботи. Наш фотокореспондент Ян Доброносов показав кадри з місця, які розбивають серце.