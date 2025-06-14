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Хронология войны – день 1207: Россия атакует дронами и продолжает попытки взять Покровск

Автор
Валерия Куценко
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Продолжается 1207 день полномасштабной войны России против Украины
Продолжается 1207 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

14 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и в переговорной плоскости

На календаре суббота, 14 июня 2025 года. Российские военные продолжают попытки наступления в Сумской области, но украинские защитники удерживают ситуацию под контролем. Самым горячим направлением боев остается Покровское направление.

Как проходит 1207-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия в очередной раз атакует Украину дронами, в ряде областей объявлена тревога.

Карты боевых действий от DeepState на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои в Сумской области 14.06.2025
Карта, где сейчас идут бои в Сумской области 14.06.2025
Карты боевых действий от DeepState на Покровском направлении 14.06.2025
Карты боевых действий от DeepState на Покровском направлении 14.06.2025

С ситуацией в Украине 10 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1204: обстрел Харькова и давление россиян на фронте

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1205: новый обмен пленными и миллионные потери россиян на фронте

О том, что происходило 13 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1206: россияне давят на фронте и готовят новый обстрел