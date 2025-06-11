Хронология войны – день 1204: россияне вновь запустили дроны и давят под Покровском

11 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

На календаре среда, 11 июня 2025 года. Российское наступление продолжается с высокой интенсивностью. За предыдущие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений, а больше всего российских штурмов происходит на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях. На фоне этого продолжаются традиционные ночные налеты дронов.

Как проходит 1204-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Харькове прогремели взрывы, предварительно дрон попал в жилую многоэтажку

00:00 Около двадцати дронов летают над Украиной. Около 5 замечены в Полтавской области, остальные — в Николаевской.

О новостях и событиях 8 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1201: Трамп забрал 20 тысяч ракет для Украины, а Россия готовит новую подлость

О том, что происходило 9 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1202: большой обмен пленными и очередная массированная атака России

С ситуацией в Украине 10 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1203: второй этап обмена пленными и обстрел Киева и Одессы