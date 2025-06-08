Хронология войны – день 1201: обстрелы Харькова и бои под Покровском

8 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас касательно всех последних событий, которые происходят на фронте и в дипломатических кругах

На календаре воскресенье, 8 июня 2025 года. Ситуация на фронте остается напряженной, а за прошедшие сутки произошло 155 боевых столкновений. Треть из них — на Покровском направлении. Не прекращаются и постоянные налеты дронов, в то время как прифронтовые города подвергаются ударам КАБ и авиационных ракет.

Как проходит 1201-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вследствие российской атаки на Харьков днем 7 июня погибло уже два человека. 62-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

О новостях и событиях 5 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1198: продвижение россиян на Сумщине и атака Херсона

О том, что происходило 6 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1199: Россия провалилась с попыткой мести, но продвигается к Днепропетровщине

С ситуацией в Украине 7 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1200: удар по Харькову и сбитие российского Су-35