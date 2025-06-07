Россияне сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и раненые (видео)

На город упало по меньшей мере две бомбы

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. На этот раз на город сбросили корректируемые авиабомбы (КАБ).

Согласно данным местных властей, вследствие атаки погиб один человек. Масштабы разрушений лишь предстоит оценить.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, авиабомбы упали на территории Шевченковского района. По предварительной информации пять человек получили ранения. На месте прилета работают команды медиков.

По предварительной информации, там было повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе поврежден частный жилой дом.

В то же время городской глава Игорь Терехов сообщил, что в результате российской атаки в центральной части Харькова погиб один человек.

Как известно, в ночь на 7 июня Харьков пережил наиболее масштабную атаку с начала полномасштабной войны. Местные источники сообщили, что за полтора часа прогремело не менее сорока взрывов. По данным на утро, три человека погибли и еще 21 получил ранения.

Примерно в то же время атаке подвергся и Днепр. По официальным данным, над областью сбили шесть ракет и 27 беспилотников. Из-за атаки пострадали две женщины, одной из них понадобилось амбулаторное лечение.