Росіяни скинули бомби на Харків: є загиблий та поранені (оновлено)

На місто впало щонайменше дві бомби

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Цього разу на місто скинули кориговані авіабомби (КАБ).

За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула одна людина. Масштаби руйнувань лише належить оцінити.

Upd 20:00 Загиблою виявилася голова дитячої залізниці Харкова. Її на цю посаду призначили лише два тижні тому.

Upd 19:00 Кількість постраждалих збільшилась до 16 осіб.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, авіабомби впали на території Шевченківського району. За попередньою інформацією, п’ятеро людей отримали поранення. На місці прильоту працюють команди медиків.

За попередньою інформацією, там було пошкоджено будівлю дитячої залізниці. В Київському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Водночас міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російської атаки у центральній частині Харкова загинула одна людина.

Як відомо, у ніч проти 7 червня Харків пережив найбільш масштабну атаку з початку повномасштабної війни. Місцеві джерела повідомили, що за півтори години прогриміло щонайменше сорок вибухів. За даними на ранок, троє людей загинули і ще 21 отримав поранення.

Приблизно в той же час атакований був і Дніпро. За офіційними даними, над областю збили шість ракет та 27 безпілотників. Через атаку постраждали дві жінки, одній із них знадобилося амбулаторне лікування.