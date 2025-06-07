Харків пережив найбільшу атаку з початку війни. Десятки вибухів, людей витягали з-під завалів (фото та відео) - оновлено

Росіяни атакували місто ракетами, "шахедами" та КАБами

Атака на Харків в ніч на 7 червня забрала життя трьох людей. Це був наймасштабніший обстріл обласного центру з початку повномасштабної війни. Постраждало понад 20 людей, серед них діти.

Оновлено 8:50 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 21 людини. Серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Оновлено 7:55. У ДСНС поінформували, що відомо вже про 18 постраждалих у 9-поверховому будинку, що був зруйнований під час масованого російського обстрілу.

Оновлено. Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох людей. Ще одна людина загинула в Основʼянському районі Харкова.

Про це у Telegram написав мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними росіяни атакували місто 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами (керовані авіабомби).

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", — написав Терехов о 4:38.

Київський район

У Київському районі зафіксовано влучання дрона у цивільне підприємство, виникла потужна пожежа. Пізніше зафіксовано влучання ще двох безпілотників — один поцілив у приватний будинок, інший — по території вищого навчального закладу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна поранена.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа. Вогонь охопив 10 000 квадратних метрів.

"Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди", — написав він о 7:06.

Також ворожі дрони влучили:

в дерево біля двоповерхового житлового будинку

в приватний будинок з займанням на площі 10 м.кв.

в землю. Спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв.

Основ'янський район

Також є влучання у центральній частині міста. Серед постраждалих — півторамісячне немовля. Російський безпілотник вдарив у 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося займання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м. кв. Також горіли два автомобілі.

"Потрапляння "шахеду" у багатоповерховий будинок у центрі міста, загоряння квартир на кількох поверхах. У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", — повідомив Терехов.

"Є інформація про ще одного загиблого у Київському районі. Загалом загиблих двоє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова", — написав Терехов о 6:38.

Триває розбір завалів. На 8 поверсі з під них вдалося витягти жінку, повідомив "Суспільному" речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Вона жива, медики надають їй допомогу.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну. Під ударом був Київ, Тернопіль, Луцьк та інші населені пункти.