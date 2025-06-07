Харьков пережил самую большую атаку с начала войны. Прогремели десятки взрывов, людей достают из-под завалов (фото и видео) — обновлено

Россияне атаковали город ракетами, "шахедами" и КАБами

Атака на Харьков в ночь на 7 июня унесла жизни трех человек. Это был самый масштабный обстрел областного центра с начала полномасштабной войны. Известно о 17 пострадавших.

Обновлено. Терехов сообщил, что количество погибших возросло до трех человек. Еще один человек погиб в Основянском районе.

Об атаке в Telegram написал мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительным данным россияне атаковали город 48 "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами (управляемые авиабомбы).

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов ", — написал Терехов в 4:38.

Киевский район

В Киевском районе зафиксировано попадание дрона в гражданское предприятие, возник мощный пожар. Позже зафиксировано попадание еще двух беспилотников – один попал в частный дом, другой – по территории высшего учебного заведения. По предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, предварительно в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар. Огонь охватил 10 тысяч квадратных метров.

"Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди", — написал он в 7:06.

Также вражеские дроны попали:

в дерево возле двухэтажного жилого дома

в частном доме с возгоранием на площади 10 м.кв.

в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв.

Основянский район

Также есть попадание в центральной части города. Среди пострадавших — полуторамесячный младенец. Российский беспилотник ударил в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м. кв. Также горели два автомобиля.

"Попадание "шахеда" в многоэтажное здание в центре города, возгорание квартир на нескольких этажах. В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди ", — сообщил Терехов.

"Есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе. Всего погибших двое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова", — написал Терехов в 6:38.

Продолжается разбор завалов. На 8 этаже из-под них удалось вытащить женщину, сообщил "Суспільному" спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. Она жива, медики оказывают ей помощь.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину. Под ударом находились Киев, Тернополь, Луцк и другие населенные пункты.