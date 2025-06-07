Хронология войны – день 1200: Россия снова атакует дронами, а у Зеленского готовят новую встречу с Трампом

7 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас касательно всех последних событий, которые происходят на фронте и в переговорной плоскости

На календаре суббота, 7 июня 2025 года. Украина не успела прийти в себя после прошлой массированной атаки России, как страна-агрессор уже снова бьет ракетами и дронами. Интересно, что в Кремле это громко называют "ответом" за удары Украины по аэродромам, однако масштабы последствий не сопоставимы. Тем более, что РФ привычно бьет больше по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Как проходит 1200-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки" 15-17 июня, сказал глава ОП Андрей Ермак.

В воздушном пространстве Украины множество вражеских беспилотников, объявлена тревога в ряде областей.

Карта боевых действий по состоянию на начало дня от DeepState выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей 07.06.2025

Карта боевых действий в Сумской области от DeepState 07.06.2025

С ситуацией в Украине 4 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1197: россияне давят на фронте и запускают дроны

О новостях и событиях 5 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1198: продвижение россиян на Сумщине и атака Херсона

О том, что происходило 6 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1199: Россия провалилась с попыткой мести, но продвигается к Днепропетровщине