Хронология войны – день 1200: Россия снова атакует дронами, а у Зеленского готовят новую встречу с Трампом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
7 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас касательно всех последних событий, которые происходят на фронте и в переговорной плоскости
На календаре суббота, 7 июня 2025 года. Украина не успела прийти в себя после прошлой массированной атаки России, как страна-агрессор уже снова бьет ракетами и дронами. Интересно, что в Кремле это громко называют "ответом" за удары Украины по аэродромам, однако масштабы последствий не сопоставимы. Тем более, что РФ привычно бьет больше по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Как проходит 1200-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки" 15-17 июня, сказал глава ОП Андрей Ермак.
В воздушном пространстве Украины множество вражеских беспилотников, объявлена тревога в ряде областей.
Карта боевых действий по состоянию на начало дня от DeepState выглядит следующим образом:
С ситуацией в Украине 4 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1197: россияне давят на фронте и запускают дроны
О новостях и событиях 5 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1198: продвижение россиян на Сумщине и атака Херсона
О том, что происходило 6 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1199: Россия провалилась с попыткой мести, но продвигается к Днепропетровщине