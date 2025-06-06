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В Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как сейчас выглядит один из поврежденных домов (фото и видео) - обновлено

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Елена Руденко ,
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Обломки попали в 11 этаж
Обломки попали в 11 этаж. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки зафиксированы в 5 районах города

Атака России на Киев в ночь на пятницу, 6 июня, унесла жизни по меньшей мере четырех человек, поисковые работы продолжаются. Еще 20 жителей столицы пострадали – россияне массово обстреляли Киев.

"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", — сообщил в 6:28 мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

У поврежденной 16-этажки в Соломенском районе Киева побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео.

В КМВА сообщили о последствиях комбинированной российской атаки на Киев по состоянию на 5:00:

Соломенский район:

  • пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв.
  • возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека.

Дарницкий район:

  • падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших.

Голосеевский район:

  • пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация возгорания.
  • повреждение учебного заведения.
  • падение частей сбитых целей возле АЗС, поврежден автомобиль.
  • падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.

Деснянский район:

  • обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

  • пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.

Днепровский район:

  • значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Также повреждены пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

Из-за поврежденных путей метро запустили дополнительный автобус

Из-за повреждений красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.

Автобусы курсируют так:

  • в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
  • в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

"Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты во время массированного ракетного удара 6 июня устроили масштабную комбинированную атаку на Тернополь. Город атаковали не только ударные БПЛА "шахед", но и крылатые ракеты Х-101.

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#Киев #Жертвы #Взрывы #Атака #Ян Доброносов