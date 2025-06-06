В Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как сейчас выглядит один из поврежденных домов (фото и видео) - обновлено

Последствия атаки зафиксированы в 5 районах города

Атака России на Киев в ночь на пятницу, 6 июня, унесла жизни по меньшей мере четырех человек, поисковые работы продолжаются. Еще 20 жителей столицы пострадали – россияне массово обстреляли Киев.

"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", — сообщил в 6:28 мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

У поврежденной 16-этажки в Соломенском районе Киева побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео.

В КМВА сообщили о последствиях комбинированной российской атаки на Киев по состоянию на 5:00:

Соломенский район:

пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв.

возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека.

Дарницкий район:

падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших.

Голосеевский район:

пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация возгорания.

повреждение учебного заведения.

падение частей сбитых целей возле АЗС, поврежден автомобиль.

падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.

Деснянский район:

обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.

Днепровский район:

значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Также повреждены пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

Из-за поврежденных путей метро запустили дополнительный автобус

Из-за повреждений красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.

Автобусы курсируют так:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

"Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты во время массированного ракетного удара 6 июня устроили масштабную комбинированную атаку на Тернополь. Город атаковали не только ударные БПЛА "шахед", но и крылатые ракеты Х-101.