В Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как сейчас выглядит один из поврежденных домов (фото и видео) - обновлено
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Последствия атаки зафиксированы в 5 районах города
Атака России на Киев в ночь на пятницу, 6 июня, унесла жизни по меньшей мере четырех человек, поисковые работы продолжаются. Еще 20 жителей столицы пострадали – россияне массово обстреляли Киев.
"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", — сообщил в 6:28 мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено. В ГСЧС сообщили, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
У поврежденной 16-этажки в Соломенском районе Киева побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео.
В КМВА сообщили о последствиях комбинированной российской атаки на Киев по состоянию на 5:00:
Соломенский район:
- пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв.
- возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека.
Дарницкий район:
- падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно – без пожаров и пострадавших.
Голосеевский район:
- пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация возгорания.
- повреждение учебного заведения.
- падение частей сбитых целей возле АЗС, поврежден автомобиль.
- падение отломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.
Деснянский район:
- обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.
Шевченковский район:
- пожар в зоне нежилой стройки. Информация уточняется.
Днепровский район:
- значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Также повреждены пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.
Из-за поврежденных путей метро запустили дополнительный автобус
Из-за повреждений красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.
Автобусы курсируют так:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".
"Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко", — говорится в сообщении.
Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты во время массированного ракетного удара 6 июня устроили масштабную комбинированную атаку на Тернополь. Город атаковали не только ударные БПЛА "шахед", но и крылатые ракеты Х-101.