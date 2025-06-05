Хронология войны – день 1198: россияне принимают удары дронов и атакуют на фронте

5 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре четверг, 5 июня 2025 года, россияне продолжают давить на фронте и угрожают "ответом" за удар по их аэродромам. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское.

Как проходит 1198-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 О массированной атаке на электроподстанции на захваченных частях Запорожской и Херсонской областей сообщают назначенные Москвой "власти" регионов.

Сообщается, что без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка в Запорожской области, Геническ и еще около 90 населенных пунктов Херсонской области.

Тревога также объявлена ​​в Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской области.

О том, что происходило 2 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1195: Россия приходит в себя от "Паутины", в Стамбуле прошли переговоры

С ситуацией в Украине 3 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1196: атака на Крымский мост и обстрел Сум

О новостях и событиях 4 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1197: россияне давят на фронте и запускают дроны