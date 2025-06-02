Хронология войны – день 1195: Россия приходит в себя от "Цусимы" для стратегической авиации, в Стамбуле начинаются переговоры

2 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре понедельник, 2 июня 2025 года. Россия вынуждена начать переговоры в Стамбуле на фоне "Цусимы" для своей стратегической авиации, устроенной Украиной. По данным СБУ, 41 самолет был уничтожен и поврежден ударом дронов на четырех аэродромах врага, в том числе бесценные для российского режима Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Российская пропаганда сравнивает атаку с "Перл-Харбором", однако это больше похоже на Цусимскую битву 1905 года. Тем временем российская и украинская делегация уже в Стамбуле – а украинские дроны устроили "веселую ночь" во многих регионах России.

Как проходит 1195-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Москва, Липецк, Курск, Ростов, Саратов, Энгельс и ряд других городов и областей России под атакой ударных БПЛА. В то же время, над Украиной ударных дронов россиян не фиксируется вообще – только одиночные разведывательные дроны периодически пытаются залететь за линию фронта.

00:00 Украинские ударные БПЛА долетели до Ростова, Курска, Липецка и Воронежа в России, там раздаются сильные взрывы. Тревогу из-за угрозы ударов БПЛА объявили в Московской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Курской и других областях, а также во временно оккупированном Крыму. Российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины пока нет, однако есть в наличии разведчики, которых оперативно ликвидируют.

О том, что происходило 30 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1192: визит сенаторов США и секретный "меморандум" России

С ситуацией в Украине 31 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1193: сложная ситуация с переговорами и эвакуация Сумщины

О новостях и событиях 1 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1194: удар по расположению ВСУ и масштабный удар СБУ по России