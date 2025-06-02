Появилось первое спутниковое фото аэродрома "Белая" в России после атаки СБУ: сколько Ту-95МС уничтожено

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение части российских бомбардировщиков на авиабазе

В сети появился первый спутниковый снимок авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ после того, как базу атаковали дроны Службы безопасности Украины. На снимке можно увидеть несколько уничтоженных российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и целый ряд поврежденных самолетов.

Снимок опубликовала компания Umbra. Снимок сделан 1 июня 2025 уже после атаки украинских дронов, на нем видно, что удар СБУ привел к следующим последствиям:

3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС – уничтожены;

1 стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – уничтожен;

По меньшей мере, 1 стратегический бомбардировщик Ту-95МС – поврежден (на фото можно увидеть еще три Ту-95МС, статус которых точно не установлен, возможно, что они тоже повреждены).

Напомним, СБУ провело сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. Только по предварительным данным, более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены. Атаковано несколько авиабаз в разных уголках России – аэродромы "Белая", "Оленья", "Дягилево" и другие. В спецслужбе рассказали, что операцию готовили полтора года.

Россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.