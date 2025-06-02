"Движуха", раунд два: в Москве, Курске, Рязани, Липецке и других городах России раздаются взрывы (видео)

Ряд российских городов сегодня спать не будет из-за большого количества мощных взрывов и кривой российской ПВО

Не успела Россия оправиться от дерзкой атаки Службы безопасности Украины на аэродромы стратегической авиации, как ночью на целый ряд российских регионов налетели ударные беспилотники. Взрывы уже были слышны в Ростове, Липецке, Рязани, Воронеже, Курске, угроза воздушной атаки объявлена ​​в Московской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской областях и временно оккупированном Крыму. Также БПЛА посетили Саратовскую область и аэродром "Борисоглебск".

Об атаке сообщили российские информационные и мониторинговые каналы. Уже опубликованы многочисленные видео взрывов, а мониторинг РФ публикует карту пролета ударных БПЛА над российскими регионами. Судя по ней, дроны залетели очень далеко вглубь российской территории.

В Липецке было слышно не менее 10 взрывов, под атакой предварительно оказался "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), который уже был под атаками ранее. В Рязани раздалось не менее пяти взрывов, громко было также в Ростове и Воронеже – власти последних двух городов заявили, что это противовоздушная оборона якобы сбивала беспилотники. Также сообщается, что первые дроны уже достигли Московской области.

В Курске налет дронов начался около 23:00 1 июня. При этом российская ПВО начала сбивать дроны прямо над городом. В результате непрофессиональной работы россиян, обломки сбитых БПЛА начали падать на частные дома. Также зенитная ракета (вероятно, от ЗРПК "Панцирь") попала в многоэтажное здание, по некоторым сообщениям, случаев таких попаданий было два – соответствующее видео с попаданием ракеты в здание появилось в сети.

Кроме этого, дроны долетели до Саратовской области, очевидно с намерением посетить "Энгельс-2". На этом аэродроме россияне держат часть стратегической авиации, снаряжают там бомбардировщики Ту-95МС (иногда Ту-22М3) и вылетают оттуда обстреливать Украину. Аэродром уже неоднократно подвергался ударам БПЛА: так, в марте этого года дроны наделали там шуму. Среди прочего ударом БПЛА был уничтожен ангар, где хранилось 96 крылатых ракет Х-101.

Еще один аэродром был атакован чуть ближе, в Воронежской области РФ. Под удар попал "Борисоглебск" возле одноименного города, где находятся преимущественно самолеты тактической авиации. С этого аэродрома взлетают Су-34, которые сбрасывают управляемые авиабомбы на Харьковскую и Сумскую области, так что беспилотники, судя по всему, открыли охоту именно за самолетами тактической авиации врага. На видео слышны сильные взрывы, по предварительным данным есть попадания по российскому военному объекту.

Напомним, СБУ провело сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. Только по предварительным данным, более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены. Атаковано несколько авиабаз в разных уголках России. В спецслужбе рассказали, что операцию готовили полтора года.

Россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.