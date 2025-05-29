Очередная громкая ночь в России: раздавались многочисленные взрывы, Москва под атакой БПЛА (видео)

Дроны смогли долететь до Москвы, россиянам снова пришлось закрывать аэропорты.

Ночью на 29 мая в России было громко не только в Липецкой области. Москва, российская столица, оказалась под атакой ударных беспилотников, взрывы были слышны в Московской области, Подмосковье, и непосредственно в Москве. Также начался пожар в Петербурге – там загорелось важное военное предприятие "Авангард", точные причины возгорания неизвестны.

Об этом сообщили российские СМИ и информационные каналы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона российской столицы отражала атаку ударных беспилотников, якобы сбила три беспилотника.

По данным российских каналов, взрывы слышали в Одинцово, Апрелевце и Звенигороде в Московском районе. Также были слышны взрывы в других городах Московской области. БПЛА долетели до Москвы – один из них благодаря "удачной" работе российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) задел жилой комплекс "Миракс Парк" на юго-западе Москвы. Пострадавшие россияне не зафиксированы. "Росавиация" заявила о так называемом плане "Ковер" в московском аэропорту "Внуково", где 14 рейсов задержали на вылет, и 20 – на прилет.

В Петербурге в это время внезапно вспыхнул завод "Авангард". Причины пожара остаются неизвестными. "Авангард" – один из важнейших военных заводов России. Он занимается производством продукции радиоэлектроники, микросхемотехники, приборостроения, а также производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры, в том числе изготавливает компоненты для систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 мая беспилотники ударили по Муромскому приборостроительному заводу. Он производил оборудование для русской армии, из-за чего находился под международными санкциями.

А в ночь на 28 мая дроны подняли шум в Подмосковье. Взрывы слышали в Раменском и Троицком, а также на звуки пролета жаловались жители Брянской области.