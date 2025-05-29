Чергова гучна ніч в Росії: лунали численні вибухи, Москва під атакою БПЛА (відео)

Дрони змогли долетіти аж до Москви, росіянам знову довелося закривати аеропорти

Вночі на 29 травня в Росії було гучно не тільки у Липецькій області. Москва, російська столиця, опинилася під атакою ударних безпілотників, вибухи було чутно у Московській області, Підмосков'ї, та безпосередньо у Москві. Також почалася пожежа у Петербурзі – там спалахнуло важливе військове підприємство "Авангард", точні причини спалаху невідомі.

Про це повідомили російські ЗМІ та інформаційні канали. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона російської столиці відбивала атаку ударних безпілотників, нібито збила три безпілотники.

За даними російських каналів, вибухи чули в Одинцово, Апрелевці та Звенигороді в Московському районі. Також було чутно вибухи у деяких інших містах Московської області. БПЛА долетіли аж до Москви – один з них завдяки "вдалій" роботі російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) зачепив житловий комплекс "Міракс Парк" на південному заході Москви. Постраждалих росіян не зафіксували. "Росавіація" заявила про так званий план "Килим" у московському аеропорту "Внуково", де 14 рейсів затримали на виліт, та 20 – на приліт.

У Петербурзі тим часом раптово спалахнув завод "Авангард". Причини пожежі на підприємстві залишаються невідомими. "Авангард" – один з найважливіших військових заводів Росії. Він займається виробництвом продукції радіоелектроніки, мікросхемотехніки, приладобудування, а також виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури, в тому числі виготовляє складові для систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 травня безпілотники вдарили по Муромському приладобудівному заводу. Він виробляв обладнання для російської армії, через що перебував під міжнародними санкціями.

А в ніч на 28 травня дрони підняли галас у Підмосков’ї. Вибухи чули у Раменському та Троїцькому, а також на звуки прольоту скаржилися мешканці Брянської області.