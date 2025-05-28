Підмосков’я зустрічає безпілотники: аеропорти не працюють, а місцеві знімають вибухи на відео

Під ударом опинилася російська столиця

Поки Україна відбивається від нальоту чергових табунів безпілотників, росіяни також не сплять. За даними російських каналів, атака зазнала Московська область і найближчі регіони.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про те, що нібито близько двох десятків БПЛА було збито на підльотах до міста. На тлі цього московські аеропорти Внуково та Жуковський закрилися для зльоту та посадки. Також тимчасово закриті були аеропорти інших російських міст — Володимира, Костроми, Іваново та Ярославля.

У мережі також з’явилися відеозаписи, на яких видно, що для деяких росіян нічні нальоти дронів поки що не стали щоденною рутиною, а тому вони відреагували на це дуже емоційно. Повідомляється, що кадри були зняті у підмосковних Раменському та Троїцькому, а також у Брянській області.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 травня безпілотники вдарили по Муромському приладобудівному заводу. Він виробляв обладнання для російської армії, через що перебував під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, що в ніч на 25 травня, у низці російських областей лунали сирени, і лунали вибухи. Під ударом опинилися Липецьк, Тула, Твер та низка інших міст.