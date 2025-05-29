Дрони знову не дають спати росіянам: де чули вибухи цього разу (відео)

Польоти дронів стають дедалі частішими

Поки над рядом українських областей літають російські БПЛА, над самою Росією теж чути наполегливе дзижчання. Наприклад, воно заважало спати жителям Липецької області, хоча тривогу також оголосили і в сусідніх областях.

Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути над містом Єлець. Водночас місцеві жителі повідомили, що дрони тримали курс у бік Рязанської області.

У регіоні оголошено "червоний" рівень небезпеки, а в мережі з’являлася інформація про щонайменше два вибухи. На відеозаписах з місцевих джерел добре чути звуки прольотів дронів.

Єлець на карті

Інформації про пошкодження поки не надходило, проте можна припустити, що дрони знову злітаються на "вогник" у Москві, як це вони роблять уже протягом останніх кількох днів.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 травня безпілотники вдарили по Муромському приладобудівному заводу. Він виробляв обладнання для російської армії, через що перебував під міжнародними санкціями.

А в ніч на 28 травня дрони підняли галас у Підмосков’ї. Вибухи чули у Раменському та Троїцькому, а також на звуки прольоту скаржилися мешканці Брянської області.