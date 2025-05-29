Дроны опять не дают спать россиянам: где слышали взрывы на этот раз (видео)

Полеты дронов становятся все более частыми

Пока над рядом украинских областей летают российские БПЛА, над самой Россией тоже слышно настойчивое жужжание. К примеру, оно мешало спать жителям Липецкой области, хотя тревогу также объявили и в соседних с ней областях.

Согласно сообщениям местных telegram-каналов, взрывы были слышны над городом Елец. В то же время местные жители сообщили, что дроны держали курс в сторону Рязанской области.

В регионе объявлен "красный" уровень опасности, а в сети появлялась информация о по меньшей мере двух взрывах. На видеозаписях с местных источников хорошо слышно звуки пролетов дронов.

Елец на карте

Информации о повреждениях пока не поступало, однако можно предположить, что дроны опять слетаются на "огонек" в Москве, как это они делают уже в течение последних нескольких дней.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 мая беспилотники ударили по Муромскому приборостроительному заводу. Он производил оборудование для российской армии, из-за чего находился под международными санкциями.

А в ночь на 28 мая дроны подняли шумиху в Подмосковье. Взрывы слышали в Раменском и Троицком, а также на звуки пролета жаловались жители Брянской области.