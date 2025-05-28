Россию массированно атаковали дроны. В Москве разбит технопарк, в Подмосковье охотятся на заводы БПЛА (видео)

Под ударом находились предприятия, работающие на войну РФ против Украины

Взрывы в Москве и области гремели в ночь на среду, 28 мая. Россию атаковали беспилотники, также громко было в Тульской и Брянской областях.

Москва и Подмосковье всю ночь находились под атакой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на столицу России. Он сообщал о "уничтожении" беспилотников, атаковавших Москву начиная с полуночи, по его данным, их было более 30. Работала вражеская ПВО, падали обломки.

Из-за атаки россияне приостановили работу московских аэропортов: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". Кроме столицы РФ росСМИ писали о взрывах в Подольске, Троицке и Раменском Московской области.

Под удар попал технопарк в Москве

Как пишет Telegram-канал "ASTRA", дроны атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде (один из 12 округов Москвы). Его здание повреждено.

Как сообщается на сайте технопарка, он занимается производством электронной техники, выпуском контрольно-измерительных приборов, оптической техники. Также "Элма" ведет научно-исследовательскую деятельность, в том числе в сфере информационных технологий.

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Дроны атаковали предприятие по производству беспилотников в Подмосковье

Также дроны атаковали подмосковный город Дубна. Это – наукоград на севере Московской области в 125 км от Москвы, крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики. По данным местных, пишет "ASTRA", целью ударов стало предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". На сайте предприятия указано, что более 15 лет оно развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии.

АО "Кронштадт" – завод, ставший первым в России серийным предприятием по выпуску крупноразмерных БПЛА самолетного и вертолета типов.

Тульская и Брянская области тоже были под ударами

Кроме столицы РФ и области, дроны принимали и Тульская и Брянская. В сети появилось видео.

Как сообщал "Телеграф", 26 мая Россию также атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Татарстане, в городе Елабуга, где россияне производят копии иранских "шахедов". Также под удар в очередной раз попали военные предприятия в Туле.