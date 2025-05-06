Ночью Россию атаковали больше ста беспилотников. Дроны долетели до Москвы (фото и видео)

Сигналы воздушной тревоги раздавались в нескольких регионах РФ

Массированная атака дронами на Россию произошла в ночь на 6 мая, россияне пишут о взрывах и закрытии воздушного пространства. Под ударами находились несколько областей, в том числе обломки беспилотника упали в Москве.

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко пишет в своем Telegram-канале, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на ряд регионов РФ. Он опубликовал карту движения беспилотников по территории РФ. В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы сбили над регионами России 105 беспилотников. Там их назвали "украинскими".

Москва и область

Прогремело не менее 20 взрывов с 01:05 до 01:30. По официальным сообщениям российской стороны, якобы были сбиты 19 ударных беспилотников, в том числе шесть в Наро-Фоминском районе (Московская область).

Обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе, есть повреждения построек, росСМИ публикуют фото и видео с места. Каширское шоссе – важная транспортная артерия на юге Москвы, ведущая в направлении аэропорта "Домодедово".

Липецкая область

Около 23:30 в окрестностях Липецка раздалось несколько взрывов, в городе объявили воздушную тревогу. Звук полета дронов слышали в Воловском районе. Работала вражеская ПВО, сообщается о нескольких сбитых целях. Пострадавшие и разрушения на земле не зафиксированы.

Пензенская область

Местные власти заявили о 10 сбитых беспилотниках. По предварительным данным, есть несколько попаданий и результаты "на земле".

Воронежская область

По данным местных властей сбито 18 дронов. Предварительно повреждено несколько нежилых зданий, взрывной волной выбило стекло в автомобиле.

Рязанская, Тамбовская, Тульская и другие области

В этих регионах РФ также объявляли "красный уровень" воздушной тревоги. Еще ряд областей России также были под угрозой атаки. Согласно данным мониторинговых групп, речь идет об Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Несколько аэропортов приостанавливали работу

00:57 — введен план "Ковёр" во Внуково, Домодедово, Жуковском.

01:15 — ограничение на работу Шереметьево и аэропорта Грабцево в Калуге.

05:40 — полное прекращение вылетов и прилетов.

В Казани и Нижнекамске также ввели план "Ковер" из-за угрозы атак БПЛА. План "Ковер" — режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки или ухода из зоны воздействия такого режима всех (за некоторыми исключениями) бортов, находящихся в воздухе.

Как сообщал "Телеграф", 5 мая в России план "Ковер" вводили в тысячах километров от Украины. В аэропорту Надым в Ямало-Ненецком автономном округе объявляли тревогу. Он расположен в 4 тысячах километрах от границы с Украиной.