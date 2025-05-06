Хронология войны – день 1168: над Россией летают дроны, а оккупанты давят под Покровском

6 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1168 день войны обстрелы и атаки беспилотников продолжаются

На календаре вторник, 6 мая 2025 года. За предыдущие сутки количество боевых столкновений составило 146, из которых треть на Покровском направлении. Также серьезные бои идут на Лиманском направлении.

Как проходит 1168-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 6 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские каналы сообщают о пролете большого количества дронов с Брянской области в сторону Москвы.

О новостях и событиях 3 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1165: РФ нанесла массированный удар по Харькову, а Украина сбила российский Су-30

О том, что происходило 4 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1166: еще один Patriot для Украины и заявления Путина о "ядерке"

С ситуацией в Украине 5 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1167: на фронте произошло новое обострение, а обмены ударами продолжаются