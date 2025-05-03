Хронология войны – день 1165: угроза Зеленского России и массированная атака по Харькову

3 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1165 день войны обстрелы и атаки беспилотников продолжаются

На календаре суббота, 3 мая 2025 года. В прошлые сутки на фронте произошло около 150 боевых столкновений, продолжаются бои также и в Курской и Белгородской областях России, и президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что удары по российским территориям не прекратятся, поскольку РФ отказывается от перемирия.

Как проходит 1165-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 3 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Харькове 46 пострадавших в результате массированной атаки "Шахедов", восемь из них госпитализированы. Удары нанесли по 12 локациям в четырех районах города — Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. Повреждены многоэтажки, магазин, автомобили. Количество пострадавших в результате атаки дронами может возрастать.

В воздушном пространстве Украины еще много "Шахедов":

О новостях и событиях 30 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1162: россияне давят на фронте и били по Харькову и Днепру

О том, что происходило 1 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1163: бои на фронте обострились, а в Запорожье взрывы

С ситуацией в Украине 2 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1164: дроны России стали опаснее, а Украина эвакуирует все больше детей с Донетчины