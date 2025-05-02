Хронология войны – день 1164: россияне атакуют "шахедами" и давят на фронте

2 мая "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1164 день войны обстрелы Украины продолжаются

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1164 дня. За прошедшие сутки ситуация на фронте обострилась, а количество боевых столкновений достигло 140, из которых 52 произошло на Покровском направлении.

Как проходит 1164-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Предварительная информация о гибели в Запорожье человека не подтвердилась — 61-летний мужчина деблокирован из-под завалов живым, сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров. В общей сложности после российской атаки в городе уже 10 раненых.

00:00 Уже восемь раненых в результате вражеской атаки, — Запорожская ОВА.

С ситуацией в Украине 29 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1161: бои на фронте не утихают, а над Украиной летают беспилотники

О новостях и событиях 30 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1162: россияне давят на фронте и били по Харькову и Днепру

О том, что происходило 1 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1163: бои на фронте обострились, а в Запорожье взрывы