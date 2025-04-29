Хронология войны – день 1161: бои на фронте не утихают, а над Украиной летают беспилотники

29 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1161 день войны бои на фронте продолжаются с прежней силой, а над Украиной летают беспилотники

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1161 день. Количество боевых столкновений за предыдущие сутки вновь превысило 130. Основным направлением для захватчиков продолжает оставаться Покровское, но они также активировались и возле Волчанска (Харьковская область).

Как проходит 1161-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Киеве обломки БПЛА подожгли трехэтажное здание, пострадала женщина

1:00 В Киеве слышали взрывы, по данным мониторов в районе Гостомеля еще наблюдаются два российских БПЛА.

00:00 Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что смог убедить Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к России. Это касается введения дополнительных санкций, чтобы заставить Москву пойти на прекращение огня.

О новостях и событиях 26 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1158: встреча Зеленского и Трампа и продвижение россиян в Курской области

О том, что происходило 27 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1159: удар по Константиновке и продолжение боев на Курщине

С ситуацией в Украине 28 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1160: атака "шахедов" на Черкасы и "новое перемирие" Путина