Хронология войны – день 1159: ситуация на фронте обостряется, а беспилотники летают над Украиной

27 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1159 день войны продолжаются жестокие бои на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1159 дней. Ситуация на фронте обострилась, а количество боевых столкновений превысило 160. Наибольшее количество из них, как и прежде, фиксируется на Покровском направлении, но Торецкое и Лиманское тоже остаются сложными.

Как проходит 1159-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины замечено около 30 БПЛА.

О том, что происходило 24 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1156: атака на Украину, давление Трампа и срочный возврат Зеленского

С ситуацией в Украине 25 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1157: визит Уиткоффа к Путину и ликвидация российского генерала

О новостях и событиях 26 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1158: встреча Зеленского и Трампа и продвижение россиян в Курской области