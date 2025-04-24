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Хронология войны — день 1156: россияне запускают десятки дронов пока Трамп давит на Украину

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
1156 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua Новость обновлена 24 апреля 2025, 02:56
1156 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

24 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1156 день войны россияне продолжают давление на фронте и обстрелы городов

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1156 дня. На фронте наблюдается стабильно напряженная обстановка, а количество суточных боевых столкновений превышает сотню. Как и прежде самые активные боевые действия проходят на Покровском направлении.

Как проходит 1156-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Киеве известно о 21 пострадавшем. Среди них трое детей и беременная женщина. При этом в воздухе находится еще около 50 беспилотников, а около 5 бомбардировщиков летят на пусковые позиции.

2:00 По Харькову прилетело семь ракет, сообщил мэр ИгорьТерехов

1:00 Несколько крылатых ракет перелетают в Киевскую область из Черкасской. Тем временем на оккупированных территориях Украины и в России слышны взрывы от БПЛА.

00:00 Более 20 дронов замечены в воздушном пространстве Украины.

С ситуацией в Украине 21 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1153: конец "перемирия" Путина и ожесточенные бои на фронте

О новостях и событиях 22 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1154: обострение ситуации на фронте, обстрел Запорожья и Харькова

О том, что происходило 23 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1155: трагедия в Марганце и наступление россиян под Покровском

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