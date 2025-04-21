Хронология войны — день 1153: россияне замедлились на фронте, но "перемирие" так и не наступило

21 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1153 день войны россияне продолжают бои на фронте, но ночной террор пока прекратился

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1153 дня. За прошлые сутки "перемирия" на фронте произошло 86 боевых столкновений. Если учесть, что в последние дни их количество удерживалось на уровне 100-120, то какое-то замедление наблюдается, но до "прекращения огня" на фронте еще очень далеко.

Как проходит 1153-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Угроза ударных БПЛА объявлена ​​для Сумской и Черниговской областей. Также группа ударных БПЛА через Запорожскую область в сторону Днепропетровской области.

01:00 Не успело закончиться "перемирие", как россияне уже полетели бросать КАБы на Сумщину. В Харьковской области объявлена ​​ракетная опасность. Также сразу после 00.00 21 апреля резко возросла интенсивность обстрелов линии фронта и прифронтовых населенных пунктов на Запорожье.

00:00 Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и Россия на новой неделе подпишут какое-то соглашение. Что именно он имел в виду, пока непонятно.

С ситуацией в Украине 18 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1150: "Страстная пятница" под обстрелами и очередные угрозы Трампа

О новостях и событиях 19 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1151: Путин объявил "Пасхальное перемирие", а Украина вернула домой почти 300 воинов

О том, что происходило 20 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1152: россияне сорвали "перемирие" и продвинулись на Лиманском направлении