Хронология войны — день 1150: россияне давят у Покровска и запускают дроны

18 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1150 день войны россияне пытаются продвинуться на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1150 дней. За предыдущие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений, из которых почти половина на Покровском направлении. По-прежнему он остается самым горячим.

Как проходит 1150-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Херсонской области из-за российского дронового удара погибли двое работников дорожной службы, — глава ОВА Прокудин.

Чиновник уточнил, что это произошло у населенного пункта Стойке. Там БПЛА оккупантов попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ.

"В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44", — рассказал он.

С ситуацией в Украине 15 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1147: ВСУ отомстили за удар по Сумам, а в Украине продолжат военное положение

О новостях и событиях 16 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1148: россияне сбрасывают ядовитые капсулы с дронов и казнили военнопленного ВСУ

О том, что происходило 17 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1149: ВСУ отразили большое наступление россиян возле Покровска