Хронология войны — день 1148: россияне замедлились на фронте и обстреляли Каменское

16 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1148 день войны россияне совершают масштабные запуски дронов, но замедлились на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1148 дней. В целом на фронте замечена тенденция к снижению количества боевых столкновений. Однако это не говорит о затишье, поскольку захватчики тысячи раз обстреливают позиции украинских защитников, и наносят по ним десятки авиаударов.

Как проходит 1148 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

06:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночь на 16 апреля была довольно неспокойной для Украины. Из-за атаки российских "шахедов" громко было в Сумской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской областях. Ждем деталей от местных властей;

в Одессе из-за российских ударов произошло несколько пожаров, в том числе поврежден частный жилой дом;

DeepState: украинские воины смогли восстановить позиции в Донецкой области. Речь идет о наших продвижениях вблизи н.п. Возрождение (Покровское направление) и Днепроэнергии (Новопавловское направление);

"Путь Украины в НАТО необратим", — подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте в интервью украинским журналистам. В то же время он подчеркнул, что частью мирного соглашения по войне в Украине наше членство в Альянсе не станет;

в США таки начали искать виновных в скандале "Сигналгейта" — когда журналист выяснил, что удары по хуситам в Йемене обсуждались в незащищенном мессенджере. Reuters пишет, что сейчас от должности отстранен Дэн Колдуэлл, один из ключевых советников главы Пентагона Пита Гегсета.

05:00 Одесса: в результате атаки российских беспилотников повреждены жилищная инфраструктура, складские помещения и частные дома. Обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас ударные БПЛА над Украиной отсутствуют.

3:00 В Одессе из-за атаки дронов загорелся жилой дом и повреждена гражданская инфраструктура.

1:00 В Одесской области включили воздушную тревогу из-за подлета БПЛА к Затоке. Еще несколько замечены в Сумской и Черниговской областях.

00:00 В Каменском (под Днепром) произошел пожар после прилета БПЛА

О том, что происходило 13 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1145: замедление боев на фронте и трагедия в Сумах

С ситуацией в Украине 14 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1146: россияне атаковали Сумы, а Трамп назвал "виноватых" в войне

О новостях и событиях 15 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1147: ВСУ отомстили за удар по Сумам, а в Украине продолжат военное положение