Хронологія війни — день 1148: росіяни сповільнилися на фронті і обстріляли Кам’янське

16 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1148 день війни росіяни здійснюють масштабні запуски дронів, але сповільнилися на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1148 днів. Загалом на фронті помічено тенденцію до зниження кількості бойових зіткнень. Однак це не говорить про затишшя, оскільки загарбники тисячі разів обстрілюють позиції українських захисників, і завдають по них десятки авіаударів.

Як проходить 1148 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

ніч на 16 квітня була доволі неспокійною для України. Через атаку російських "шахедів" гучно було у Сумській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Кіровоградській областях. Чекаємо деталей від місцевої влади;

у Одесі через російські удари сталося кілька пожеж, зокрема пошкоджено приватний житловий будинок;

DeepState: українські воїни змогли відновити позиції на Донеччині. Йдеться про наші просування поблизу н.п. Відродження (Покровський напрямок) та Дніпроенергії (Новопавлівський напрямок);

"Шлях України до НАТО незворотній", — підкреслив генсек НАТО Марк Рютте у інтерв'ю українським журналістам. Водночас він підкреслив, що частиною мирної угоди щодо війни в Україні наше членство в Альянсі не стане;

у США таки почали шукати винних у скандалі "Сигналгейту" — коли журналіст з'ясував, що удари по хуситах у Ємені обговорювалися у незахищеному месенджері. Reuters пише, що наразі від посади відсторонений Ден Колдуелл, один із ключових радників очільника Пентагону Піта Гегсета.

05:00 Одеса: внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено житлову інфраструктуру, складські приміщення та приватні будинки. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі ударні БПЛА над Україною відсутні.

3:00 В Одесі через атаку дронів спалахнув житловий будинок та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

1:00 На Одещині включили повітряну тривогу через підліт БПЛА до Затоки. Ще дещо помічені у Сумській та Чернігівській областях.

00:00 У Кам’янському (під Дніпром) сталася пожежа після прильоту БПЛА

Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1145: уповільнення боїв на фронті та трагедія у Сумах

З ситуацією в Україні 14 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1146: росіяни атакували Суми, а Трамп назвав "винних" у війні

Про новини та події 15 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1147: ЗСУ помстилися за удар по Сумах, а в Україні продовжать воєнний стан