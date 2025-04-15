Хронологія війни — день 1147: бої на фронті сповільнилися, але обстріл триває

15 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1147 день війни росіяни трохи сповільнилися на фронті, але не планують зупиняти війну

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1147 днів. На фронті минулої доби сталося 82 бойові зіткнення, з яких майже тридцять на Покровському напрямку. Гарячими також залишаються Курський та Лиманський напрямки.

Як проходить 1147 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 На Сумщині помічено кілька російських безпілотників, було чути роботу ППО.

00:00 Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц свій перший іноземний візит планує здійснити до України, пише Welt.

Про новини та події 12 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1144: чутки про "розділ України" та загибель молодого пілота F-16

Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1145: уповільнення боїв на фронті та трагедія у Сумах

З ситуацією в Україні 14 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1146: росіяни атакували Суми, а Трамп назвав "винних" у війні