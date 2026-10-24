Падіння "Герані" в Молдові та атаки реактивних БпЛА. Хронологія війни — день 1704

24 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 24 жовтня. Минула доба принесла хороші новини для усіх українців — вдалося повернути 270 військовополонених додому та домовитися про евакуацію людей з Олешок на Херсонщині. Проте Росія не припиняє дронових атак, залишається напруженою ситуація і на фронті.

Як проходить 1704-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дані моніторів: реактивні безпілотники присутні у повітрі над територією України. Впродовж ночі можливі атаки по Західних областях. Балістичні загрози на ніч на середньому рівні — противник активно присутній на Брянщині та Курщині із запасом БК. Запуск Іскандер/С-400/Циркон/Онікс може відбутись у будь-який момент.

Трамп допустив запровадження 200% мит проти України та РФ без мирної угоди. Президент США заявив, що розглядає можливість застосування мит як інструменту тиску для завершення війни. Водночас він визнав, що цей підхід може бути малоефективним, оскільки США мало купують в України та Росії.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що російський ударний дрон типу "Герань" порушив повітряний простір країни та впав неподалік житлових будинків і енергетичного об'єкта.

Карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Українні 24.10.2026

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у трансляції: Припинення вогню в районі Олешок та атака на важливий завод в Орлі. Хронологія війни — день 1703

Із ситуацією в Україні 22 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зухвалі заяви Путіна та удар по Житомирській трасі. Хронологія війни — день 1702

Про новини та події 21 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Росія погодилася на тристоронні мирні переговори. Хронологія війни – день 1701