Рус

Хронологія війни – день 1145: бої на фронті сповільнилися, але повітряний терор продовжується

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1145 день війни Росії проти України
1145 день війни Росії проти України. Фото Телеграф

13 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1145 день війни росіяни знову запускають БПЛА.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1145 днів. За попередню добу вперше за тривалий час сталося менше сотні бойових зіткнень, а найгарячішим став Курський напрямок. Втім, Покровський не набагато "спокійніший.

Як проходить 1145 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько 20 БПЛА. Більшість з них у північних областях.

Про те, що відбувалося 10 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1142: росіяни атакували Дніпро і тиснуть у Торецьку

З ситуацією в Україні 11 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1143: росіяни тиснуть на фронті, а "Рамштайн" радує результатами

Про новини та події 12 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1144: чутки про "розділ України" та загибель молодого пілота F-16

Теги:
#Україна #Росія #Війна