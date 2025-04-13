Хронологія війни – день 1145: бої на фронті сповільнилися, але повітряний терор продовжується

13 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1145 день війни росіяни знову запускають БПЛА.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1145 днів. За попередню добу вперше за тривалий час сталося менше сотні бойових зіткнень, а найгарячішим став Курський напрямок. Втім, Покровський не набагато "спокійніший.

Як проходить 1145 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько 20 БПЛА. Більшість з них у північних областях.

Про те, що відбувалося 10 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1142: росіяни атакували Дніпро і тиснуть у Торецьку

З ситуацією в Україні 11 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1143: росіяни тиснуть на фронті, а "Рамштайн" радує результатами

Про новини та події 12 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1144: чутки про "розділ України" та загибель молодого пілота F-16