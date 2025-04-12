Хронологія війни – день 1144: в США пропонують "розділити Україну", ЗСУ можуть отримати власний аналог Patriot

12 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1144 день війни найсильніші бої ведуться на двох напрямках

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1144 дні. В Україні незабаром може з'явитися власний аналог систем протиповітряної оборони Patriot, який буде мати не гірші характеристики, ніж американський "оригінал". Найгострішими напрямками на фронті залишаються Лиманський та Покровський, потроху розжарюється ситуація також на деяких інших ділянках фронту. Тим часом в США запропонували "поділити Україну", як свого часу було поділено Берлін після Другої світової війни – та закономірно нарвалися на хейт.

Як проходить 1144 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 12 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Вибухи було чутно в Одесі, місто атакували ударні безпілотники ворога. Ще трохи понад 10 БПЛА росіян перебувають у повітряному просторі України.

01:00 Багато "шахедів" фіксується над Україною. Загалом до 35 БПЛА, зокрема близько 14-15 одиниць в районі Добропілля на Донеччині.

00:00 Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США та Росії можуть "поділити Україну" на зони впливу, як свого часу було розділено після Другої світової війни Німеччину та її столицю Берлін.

Про новини та події 9 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1141: росіяни тиснуть під Покровськом, а ЗСУ знищили "Панцирі"

Про те, що відбувалося 10 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1142: росіяни атакували Дніпро і тиснуть у Торецьку

Із ситуацією в Україні 11 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1143: росіяни тиснуть на фронті, а "Рамштайн" тішить результатами