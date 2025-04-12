Хронология войны – день 1144: в США предлагают "разделить Украину", ВСУ могут получить собственный аналог Patriot

12 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1144 день войны сильнейшие бои ведутся на двух направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1144 дня. В Украине в скором времени может появиться собственный аналог систем противовоздушной обороны Patriot, который будет обладать не худшими характеристиками, чем американский "оригинал". Самыми острыми направлениями на фронте остаются Лиманское и Покровское, понемногу накаляется ситуация также на некоторых других участках фронта. Тем временем в США предложили "разделить Украину", как в свое время был разделен Берлин после Второй мировой войны – и закономерно нарвались на хейт.

Как проходит 1144 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США и России могут "разделить Украину" на зоны влияния, как в свое время разделили после Второй мировой войны Германию и ее столицу Берлин.

О новостях и событиях 9 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1141: россияне давят под Покровском, а ВСУ уничтожили "Панцири"

О том, что происходило 10 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1142: россияне атаковали Днепр и давят в Торецке

С ситуацией в Украине 11 апреля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны – день 1143: россияне давят на фронте, а "Рамштайн" радует результатами