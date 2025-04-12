Укр

Хронология войны – день 1144: в США предлагают "разделить Украину", ВСУ могут получить собственный аналог Patriot

Автор
Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
1144 день войны России против Украины
1144 день войны России против Украины. Фото Колаж Телеграфу

12 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1144 день войны сильнейшие бои ведутся на двух направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1144 дня. В Украине в скором времени может появиться собственный аналог систем противовоздушной обороны Patriot, который будет обладать не худшими характеристиками, чем американский "оригинал". Самыми острыми направлениями на фронте остаются Лиманское и Покровское, понемногу накаляется ситуация также на некоторых других участках фронта. Тем временем в США предложили "разделить Украину", как в свое время был разделен Берлин после Второй мировой войны – и закономерно нарвались на хейт.

Как проходит 1144 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США и России могут "разделить Украину" на зоны влияния, как в свое время разделили после Второй мировой войны Германию и ее столицу Берлин.

О новостях и событиях 9 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1141: россияне давят под Покровском, а ВСУ уничтожили "Панцири"

О том, что происходило 10 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1142: россияне атаковали Днепр и давят в Торецке

С ситуацией в Украине 11 апреля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны – день 1143: россияне давят на фронте, а "Рамштайн" радует результатами

Теги:
#Украина #Россия #Война