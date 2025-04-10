Хронология войны – день 1142: россияне давят в Торецке и массово запускают дроны

10 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1142 день войны россияне нещадно бьют по Харькову и Днепру

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1142 дня. Темпы боевых действий на фронте несколько замедлились, однако по-прежнему высокие. За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений, из которых почти половина на Покровском и Лиманском направлениях.

Как проходит 1142 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 ПВО сработала возле Москвы, где заметили неопознанные летающие объекты. Из-за этого над столичными аэропортами объявляли план "ковер".

1:00 Вследствие падения обломков БПЛА в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар, а в Дарницком разрушен частный дом.

00:00 В небе над Украиной замечено более 40 дронов, по данным мониторинговых групп ночью их может быть более 150.

С ситуацией в Украине 7 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1139: россияне продвигаются под Лиманом, а ВСУ опять посматривают на Крымский мост

О новостях и событиях 8 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1140: на стороне России стали воевать еще и китайцы, а Украина получит новые F-16

О том, что происходило 9 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1141: россияне давят под Покровском, а ВСУ уничтожили "Панцыри"