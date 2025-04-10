Френдлифайер, беспилотник или НЛО? Возле Москвы ПВО пыталась сбить "что-то с винтами" (видео)

В подмосковном городе Наро-Фоминск до этого сообщали об угрозе удара беспилотников и якобы сбитии ударного БПЛА

Российская противовоздушная оборона в ночь с 9 на 10 апреля в небе во время объявления угрозы атаки БПЛА над Подмосковьем пыталась сбить неизвестный летающий объект, который имел винты и напоминал вертолет. Однако все попытки сбить этот загадочный объект оказались тщетными – ПВО россиян в очередной раз доказала, насколько она "кривая".

Об инциденте написали российские каналы. Отмечается, что неизвестный объект, похожий на небольшой беспилотник-вертолет, увидели в небе над пригородами российской столицы вечером 9 апреля, ближе к полуночи.

При этом в подмосковном городе Наро-Фоминск до этого сообщали об угрозе удара беспилотников и якобы сбитии ударного БПЛА. Для аэропорта "Внуково" был применен план "Ковер", обычно объявляемый при наличии воздушных угроз. Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

Кстати, местные жители, увидев заполошную работу ПВО по объекту с винтами, решили, что это вертолет российских ВКС, который подняли на перехват беспилотников, и который российские же зенитчики приняли за БПЛА: на видео можно услышать возмущение россиян, что противовоздушная оборона пытается сбить собственную боевую машину. Официальных комментариев по поводу ситуации представители российских властей пока не давали.

Напомним, что украинские ударные беспилотники в ночь на 5 апреля атаковали российский Саранск, который находится в 850 километрах от границы Украины. Ударами БПЛА поражено важное оборонное предприятие россиян, работавшее на обеспечение войны.

Как сообщалось ранее, на днях город Энгельс, возле которого находится авиабаза стратегической авиации, посетили украинские беспилотники. В общей сложности там услышали не менее 10 взрывов. И это была уже не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром "Энгельс-2", откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.