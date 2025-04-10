Френдліфайєр, безпілотник або НЛО? Біля Москви ППО намагалася збити "щось з гвинтами" (відео)

У підмосковному місті Наро-Фомінськ до цього повідомляли про загрозу удару безпілотників та нібито збиття ударного БПЛА

Російська протиповітряна оборона в ніч з 9 на 10 квітня у небі під час оголошення загрози атаки БПЛА над Підмосков'ям намагалася збити невідомий летючий об'єкт, який мав гвинти та нагадував гелікоптер. Проте усі спроби збити цей загадковий об'єкт виявилися марними – ППО росіян вчергове довела, наскільки вона "крива".

Про інцидент написали російські канали. Зазначається, що невідомий об'єкт, схожий на невеликий безпілотник-гелікоптер, побачили у небі над передмістями російської столиці ввечері 9 квітня, ближче до опівночі.

При цьому у підмосковному місті Наро-Фомінськ до цього повідомляли про загрозу удару безпілотників та нібито збиття ударного БПЛА. Для аеропорту "Внуково" було застосовано план "Килим", який зазвичай оголошується за наявності повітряних загроз. Аналогічні обмеження було введено для аеропорту Калуги.

До речі, місцеві мешканці, побачивши заполошну роботу ППО по об'єкту з гвинтами, вирішили, що це вертоліт російських ВКС, який підняли на перехоплення безпілотників, і який російські ж зенітники прийняли за БПЛА: на відео можна почути обурення росіян, що протиповітряна оборона намагається збити власну ж бойову машину. Офіційних коментарів щодо ситуації представники російської влади поки що не давали.

Нагадаємо, що українські ударні безпілотники в ніч на 5 квітня атакували російський Саранськ, який знаходиться за 850 кілометрів від кордону України. Ударами БПЛА вражено важливе оборонне підприємство росіян, яке працювало на забезпечення війни.

Як повідомлялося раніше, днями місто Енгельс, біля якого розташована авіабаза стратегічної авіації, відвідали українські безпілотники. Загалом там почули щонайменше 10 вибухів. І це була вже не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.