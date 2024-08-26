Аеродром "Енгельс" знову міг бути атакований безпілотниками: що відомо про цю військову базу РФ (карта)

Вранці у понеділок росіяни підняли в небо з цього аеродрому 4 Ту-95

Вранці у понеділок, 26 серпня, безпілотники атакували Саратовську область, зокрема міста Саратов та Енгельс. Можливо, ціллю атаки був військовий аеродром "Енгельс-2", де розташовано базу стратегічної авіації РФ, яка не лише входить до ядерної тріади, а і є базою стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Варто зазначити, що вранці 26 серпня росіяни вирішили влаштувати масований удар по Україні, про який попереджали на День Незалежності. Ворог підняв у небо 11 бомбардувальників Ту-95, причому 4 з них, за даними моніторингових груп, саме з аеродрому "Енгельс ", 6 — з аеродрому "Оленья", і один 1 борт — з "Дягілєво".

Що відомо про аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області

Там знаходиться база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади та базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерні боєприпаси. Крім того, саме з цієї бази російські війська можуть завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

Цей аеродром є одним із найближчих до України та ворог часто використовує його для завдання ракетних ударів по Україні. Відстань від нього до України – близько 620 км.

На аеродромі розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 – носії крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Зазвичай бомбардувальники з "Енгельса" здійснюють запуск ракет з Каспійського моря і можуть атакувати всю територію України.

Раніше він уже був атакований

Аеродром "Енгельс" вже не раз зазнавав атак. Перший стався 5 грудня 2022 року і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М. Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів. Після них росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Також 20 березня 2024 року мешканці міста Енгельс почули потужні вибухи. Тоді ГУР повідомив, що він атакував аеродром "Енгельс" дронами "Лютий".

Нагадаємо, з ранку 26 серпня росіяни розпочали масовану атаку на Україну, "Телеграф" слідкує за подіями у режимі "онлайн".Масштабна повітряна тривога пов’язана не лише з вильотом МіГ-31, а й з тим, що у повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95.