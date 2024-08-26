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Війна — день 915: росіяни тиснуть під Покровськом, поки ЗСУ просуваються в Курській області

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українські війська вже 915 днів продовжують стримувати російський натиск. Активні бойові дії на фронті не вщухають, а за минулу добу Генштаб нарахував 136 бойових зіткнень, з яких 41 на Покровському напрямку. У цьому районі окупанти намагаються прорвати українську оборону і не зменшують обертів навіть попри те, що ЗСУ успішно просуваються на Курському напрямку. Водночас у російській глибинці, ймовірно, незабаром стане більше вибухів, оскільки Україна успішно завершила випробування нових далекобійних реактивних дронів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна знищила останній міст через річку Сейм у Курській області.

Про новини та події 23 серпня ми розповідали тут: Війна — день 912: Україна наступає на Харківщині та готується до можливої масштабної атаки РФ

Про те, що відбувалося 24 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 913: Україна святкує третій "військовий" День Незалежності, а росіяни наближаються до Покровська

З ситуацією в Україні за 25 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 914: ЗСУ просуваються в Курській області, а в Росії палають склади та нафтобази

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#Україна #Росія #Війна